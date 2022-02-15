Президент направил телеграмму участнику олимпиады Абзалу Ажгалиеву

Фото: facebook.com/Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажгалиева. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz
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"Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта", – говорится в телеграмме казахстанского лидера.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе.
Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.