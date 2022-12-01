Президент назначил акимов Актюбинской и Костанайской областей

Кадровые назначения

Во главе двух регионов встали Ералы Тугжанов и Кумар Аксакалов.

Коллаж: Kazpravda.kz

Глава государства подписал указы о назначении акимов двух областей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Так, указом президента Тугжанов Ералы Лукпанович назначен акимом Актюбинской области.

Аксакалов Кумар Иргибаевич стал акимом Костанайской области.

Сатыбалды Дархан Амангелдыулы остался на посту акима Туркестанской области.

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