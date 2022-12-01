Президент назначил акимов Актюбинской и Костанайской областей
Кадровые назначения
Во главе двух регионов встали Ералы Тугжанов и Кумар Аксакалов.
Глава государства подписал указы о назначении акимов двух областей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Так, указом президента Тугжанов Ералы Лукпанович назначен акимом Актюбинской области.
Аксакалов Кумар Иргибаевич стал акимом Костанайской области.
Сатыбалды Дархан Амангелдыулы остался на посту акима Туркестанской области.