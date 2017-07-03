Президент назвал дату открытия Банка низкообогащенного урана в Казахстане

Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Акорде с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК, назвал дату открытия Банка низкобогащенного урана в РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как подчеркнул Елбасы, нестабильность и напряженность на международной арене подтверждают актуальность призыва Казахстана сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке.

"29 августа этого года – в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН, – мы запланировали в Астане проведение юбилейной сессии Пагуошского движения ученых по ядерному разоружению, посвященной 60-летию этого движения. В этот же день состоится церемония открытия первого в истории Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана", – проинформировал Президент. 

Также, по словам Нурсултана Назарбаева, в этот же день состоится вручение первой премии, учрежденной Казахстаном, за ядерное разоружение.

Как ранее сообщал министр энергетики Канат Бозумбаев, МАГАТЭ в 2006 году приняло решение о создании Банка низкообогащенного урана (БНОУ). В июле 2011 года Казахстан подал заявку о намерении разместить банк на своей территории. Банк будет расположен на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске – старейшем предприятии атомной отрасли, которое много десятилетий работает с подобным материалом.

Банк представляет собой хранилище низкообогащенного урана, который является исходным материалом для изготовления топлива для атомных электростанций.

Добавим, что Пагуошское движение ученых – одна из старейших и ведущих международных неправительственных научных организаций в области проблем безопасности, разоружения и научного сотрудничества. История этой организации началась в 1955 году, когда в Лондоне был провозглашен Манифест Рассела-Эйнштейна, авторами которого были 11 крупнейших ученых мира.

Напомним, в середине 2015 года на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор Юкия Амано заявил, что на утверждение совета представлены проекты соглашений с Казахстаном о создании на территории страны Банка низкообогащенного урана организации и соглашение с Россией о транзите.

