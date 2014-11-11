Президент назвал элемент долгосрочного лидерства "Нур Отан" Президент

Президент Нурсултан Назарбаев назвал партию "Нур Отан" – партией конкретных дел, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В этом году исполняется 15 лет партии "Нур Отан". С первых дней партия поднимает новые инициативы и работает для принятия ответственных решений. Тесно работая с гражданами в стране, всегда заботится о народе и является такой организацией. Она показала, что является настоящей народной партией. По этой же причине на всех выборах ее поддержало общество. На выборах Парламента, Президента авторитет ее очень высокий среди народа. Мы приняли платформу до 2017 года. Но мы должны думать на Политическом совете, что нам нужно сделать и какие есть недостатки", – сказал Нурсултан Назарбаев на открытии расширенного заседания Политического совета партии.



"Во-первых, выполнение партийных задач, главная суть партийной работы. Мы должны подвести итоги партийной работы и доложить народу. Во-вторых, "Нур Отан" – партия конкретных дел. Интересы народа, повышение благосостояния людей, справедливое государство на службе всех казахстанцев – главная забота нашей партии. Системность партийной работы в реализации предвыборных планов – это базовый элемент долгосрочного лидерства партии", – отметил Президент.