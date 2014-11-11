Президент назвал элемент долгосрочного лидерства "Нур Отан"

Президент
Президент Нурсултан Назарбаев назвал партию "Нур Отан" – партией конкретных дел, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В этом году исполняется 15 лет партии "Нур Отан". С первых дней партия поднимает новые инициативы и работает для принятия ответственных решений. Тесно работая с гражданами в стране, всегда заботится о народе и является такой организацией. Она показала, что является настоящей народной партией. По этой же причине на всех выборах ее поддержало общество. На выборах Парламента, Президента авторитет ее очень высокий среди народа. Мы приняли платформу до 2017 года. Но мы должны думать на Политическом совете, что нам нужно сделать и какие есть недостатки", – сказал Нурсултан Назарбаев на открытии расширенного заседания Политического совета партии.

"Во-первых, выполнение партийных задач, главная суть партийной работы. Мы должны подвести итоги партийной работы и доложить народу. Во-вторых, "Нур Отан" – партия конкретных дел. Интересы народа, повышение благосостояния людей, справедливое государство на службе всех казахстанцев – главная забота нашей партии. Системность партийной работы в реализации предвыборных планов – это базовый элемент долгосрочного лидерства партии", – отметил Президент.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Пора подводить итоги
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Казахстан и Россия: литературный диалог
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Высокий уровень стратегического диалога
Алтай – колыбель тюркского мира
Новые технологии ускоряют процессы
К транспарентности и цифровому контролю
За безопасность и комфорт
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
Кумыс из Оркендеу
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Школьные годы чудесные
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курба…
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошан…
Волонтеры получили госнаграды за проведение на высоком уров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]