Президент назвал Конституцию зеркалом прошлого, настоящего и будущего страны

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Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по популяризации Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Как известно, уже давно ведутся дискуссии по вопросам национальной идеологии. Есть все основания утверждать, что вступивший в силу 1 июля Основной закон поставил окончательную точку в этом вопросе. Конституция стала подлинным зеркалом истории нашей страны – ее прошлого, настоящего и будущего. Преамбула Основного закона четко гласит, что мы придаем большое значение укреплению государственности на исконно казахской земле и сохранению преемственности тысячелетней истории Великой степи. Это предполагает глубокое уважение к нашему историческому прошлому и неукоснительное следование заветам предков. Кроме того, Основной закон определяет соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства закона и порядка, укрепление общенационального единства, повышение благосостояния народа, развитие образования, науки и инноваций как незыблемые задачи государства. Этот выбор мы сделали вместе, руководствуясь исключительной ответственностью за судьбу будущих поколений», – говорится в обращении.

Также Глава государства добавил, что принятая Конституция позволила заложить прочный фундамент Справедливого, Прогрессивного и Сильного Казахстана, будущее которого видится светлым, а перспективы развития – ясными. Знание и соблюдение Конституции гражданами напрямую способствуют укреплению ее авторитета.

«Убежден, что Конституция должна стать настольной книгой для каждого гражданина. Сплотившись воедино, мы все должны воплощать в жизнь принципы и ценности, закрепленные в ней. Однако при этом следует избегать формализма и популизма, иначе мы рискуем лишиться доверия граждан. Если мы продолжим топтаться на месте и погрязнем в бюрократии, никакого прогресса не будет. Только искренняя вовлеченность и чистые намерения позволят нам добиться реальных результатов. Перед нами стоят высокие цели и конкретные планы. Для их успешной реализации необходимо укреплять наше единство и трудиться усердно, с полной самоотдачей. Работа по разъяснению гражданам и популяризации содержания Конституции – это очень ответственная задача, требующая осмысленного подхода. К этой политически важной деятельности необходимо привлекать граждан, обладающих глубокими познаниями и опытом, прежде всего, юристов, ученых, преподавателей, волонтеров, предпринимателей, ветеранов и государственных деятелей», – подытожил он.

В завершение Глава государства поручил Администрации Президента сформировать всеобъемлющую и систематическую платформу для реализации данной инициативы. Контроль за выполнением задачи возложен на вице-президента Ерлана Карина, который каждые две недели будет отчитываться перед ним о ходе работы.