Президент назвал подвигом масштабную акцию по озеленению "Жасыл Ел"

Президент
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Талгат Исенов
Фото ©Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в прошедшем в Актобе республиканском молодежном форуме "Жастық! Жігер! Еңбек!", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент обратил внимание на то, что сегодня по всей стране строятся дороги, развивается индустрия, создаются новые рабочие места, открываются инновационные предприятия.

"Есть сотни и тысячи дел, в которых нужны ваши свежие идеи и молодые руки. Настоящим подвигом стала акция 200-тысячной армии "Жасыл Ел", которая высадила за 10 лет 50 миллионов деревьев на площади 115 тысяч гектаров. Необходимо продолжить эту благородную миссию и сделать Казахстан зеленой и чистой территорией для будущих поколений. Уверен, вы примете активное участие в проведении универсиады и международной выставки "ЭКСПО-2017". Все это делается для вас, вашего будущего и будущего нашей страны. Убежден, что молодежь ответит на заботу государства отличной учебой, достижениями в спорте и творчестве, служением Родине", – сказал Назарбаев.
Глава государства отметил, что собравшиеся представляют авангард молодежи страны, с которым связываются лучшие надежды.

"XXI век мы называем не только эпохой глобальных вызовов, но и временем молодых, энергичных и талантливых людей. В Казахстане сегодня каждый четвертый гражданин – это представитель молодого поколения. Меня радует, что вы овладеваете знаниями, иностранными языками, стремитесь быть открытыми для инноваций. Среди вас немало ребят, чьи ум и знания уже сейчас приносят пользу Родине. Уверен, что совсем скоро мир узнает о новых казахстанских ученых, врачах, инженерах, музыкантах и спортсменах", – заявил Елбасы.

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Президент подчеркнул, что присутствующим необходимо воспользоваться предоставляемыми в настоящее время возможностями.

"Мы создали современную систему образования, интеллектуальные школы, университет международного уровня в Астане. Мы ежегодно направляем тысячи студентов в лучшие вузы мира. Я призываю вас помнить, что главное в жизни – это знания, высокий профессионализм и преданность своей Родине. У вас большой потенциал сил, энергии, творчества. Направляйте все это на осуществление главной цели вашей жизни", – призвал Глава государства.

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Нурсултан Назарбаев отметил, что наша страна создает необходимые условия для развития и реализации потенциала молодого поколения.

"В Плане нации "100 шагов" предусмотрены меры, направленные на поддержку молодежи. Проектами "Дорожная карта занятости-2020", "Дорожная карта бизнеса-2020", "С дипломом в село", "Жасыл Ел"  охвачено полмиллиона молодых казахстанцев. В рамках программы "Доступное жилье" молодым семьям уже выдано более 3,5 тысячи квартир. И эта работа будет продолжена. С 2017 года каждый выпускник средней школы сможет за счет государства получить свою первую профессию. Несмотря на глобальный кризис, мы направляем ресурсы на поддержку человека труда. Это обеспечит мультипликативный эффект для развития нашей экономики, создаст мощный "социальный лифт" для казахстанцев и повысит благополучие граждан", – сказал Президент.

В завершение Глава государства обратился ко всей молодежи страны: "Вы – будущее нашей страны. У нас с вами великие цели. Мечты сбываются только тогда, когда мы к ним стремимся. Верю, что у вас хватит сил, сплоченности, настойчивости и таланта, чтобы Казахстан XXI века был сильным и процветающим вместе с вами".

В форуме "Жастық! Жігер! Еңбек!" приняли участие три тысячи представителей молодежи из всех регионов страны.

В ходе мероприятия его участники заявили о старте общенационального марафона-эстафеты "Гүлдене бер, Туған ел!".

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