Президент назвал востребованным производство алюминиевых радиаторов

Президент
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Ксения Воронина
В ходе рабочего визита в Жамбылскую область Глава государства посетил в Таразе завод ТОО "Арайстроймаркет-2003" по производству алюминиевых радиаторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время осмотра завода Нурсултан Назарбаев побеседовал с трудовым коллективом завода, отметив востребованность производимой им продукции.

Основным видом деятельности предприятия является производство алюминиевых и биметаллических радиаторов европейского качества и иных форм из алюминия. Помимо внутреннего рынка нашей страны, ключевыми потребителями продукции являются соседние страны. Проектная мощность завода составляет 250 000 единиц продукции в год.

Напомним, что сегодня утром Президент прибыл в Жамбылскую область с рабочим визитом. В рамках поездки планируется посещение ряда объектов, а также участие в церемонии открытия монумента в честь 550-летия Казахского ханства.

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