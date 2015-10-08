Президент назвал востребованным производство алюминиевых радиаторов

В ходе рабочего визита в Жамбылскую область Глава государства посетил в Таразе завод ТОО "Арайстроймаркет-2003" по производству алюминиевых радиаторов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во время осмотра завода Нурсултан Назарбаев побеседовал с трудовым коллективом завода, отметив востребованность производимой им продукции.
Основным видом деятельности предприятия является производство алюминиевых и биметаллических радиаторов европейского качества и иных форм из алюминия. Помимо внутреннего рынка нашей страны, ключевыми потребителями продукции являются соседние страны. Проектная мощность завода составляет 250 000 единиц продукции в год.
Напомним, что сегодня утром Президент прибыл в Жамбылскую область с рабочим визитом. В рамках поездки планируется посещение ряда объектов, а также участие в церемонии открытия монумента в честь 550-летия Казахского ханства.