Президент НОК РК поздравил казахстанских пловцов с победой на АПИ
Спорт
Ксения Воронина
Президент НОК РК Тимур Кулибаев поздравил пловца Виталия Худякова с победой в соревнованиях по плаванию на открытой воде V Азиатских пляжных игр в Дананге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
"Уважаемый Виталий! От имени Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан и от себя лично я поздравляю вас с блистательной победой на V пляжных Азиатских играх. Ваша победа на дистанциях 5 и 10 километров – это яркий показатель упорных тренировок, целеустремленности и воли к победе. Я благодарю вас за великолепный результат, желаю дальнейшего успеха и не менее ярких побед на международной спортивной арене!" – указывается в поздравлении Кулибаева Худякову.
Также глава НОК РК поздравил Ксению Романчук с бронзовой медалью: "Уважаемая Ксения! Примите мои искренние поздравления с бронзовой медалью в соревнованиях на открытой воде V Азиатских Пляжных Игр в Дананге! Знаю, что борьба складывалась непросто, ведь заплывы в открытой воде могут быть непредсказуемы, но вы проявили истинную стойкость духа, стремление к победе и вошли в тройку лучших спортсменов континента на этой дистанции. Я желаю вам успехов и дальнейших побед на международной спортивной арене. Надеюсь, мы еще не раз будем радоваться вашим успехам!".
Напомним, пловцы Виталий Худяков и Ксения Романчук завоевали три медали на соревнованиях по плаванию на открытой воде V Азиатских Пляжных Игр в Дананге. Худяков стал лучшим на дистанциях 5 и 10 км. 18-летняя Ксения Романчук стала бронзовым призером женских соревнований по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км.