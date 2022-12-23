Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков

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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн.

Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события Трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости.

«Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу. Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель Независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны – это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал «Тағзым».

«Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам», – сказал президент.

Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, мы продолжим движение вперед по пути реформ.

«Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно отметил, что те трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи наших соотечественников – волонтеров, медиков, полицейских и просто неравнодушных людей.

«Многие из них участвуют в сегодняшней церемонии. Мы всегда будем хранить память о жертвах и истинных героях Трагического января. Как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Правоохранительные и специальные органы провели колоссальную работу. Ход расследования обсуждался в Парламенте с участием депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, юридического сообщества. Огромный вклад во всестороннее рассмотрение обстоятельств тех дней и оказание правовой помощи задержанным внесли общественные комиссии, в состав которых вошли авторитетные правозащитники нашей страны. Все это позволило восстановить объективную картину произошедшего. В результате многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему Указу были амнистированы», – заявил президент.

Глава государства указал на то, что героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя. Он подчеркнул, что подлинные герои – это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены.

В завершение президент напомнил, что январские события стали большим и трагическим уроком для всех нас.

«Мы поняли, что стабильность – это залог благополучия и процветания. Увидели, что, если не беречь мир в стране, можно в один миг все потерять. Мы поняли, что нужно быть постоянно на страже нашей Независимости и государственности. Осмыслили истинный смысл мудрости «Жау жоқ деме, жар астында» («Не говори, что нет врага, он за скалой»). Осознали, что превыше всего такие ценности, как согласие и единство. Поэтому мы всегда будем помнить о Трагическом январе и его невинных жертвах. Только сплотившись воедино мы сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. Я как президент приложу все усилия для сохранения целостности государства и благополучия народа», – сказал глава государства.

Мемориал «Тағзым» построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Площадь Республики имеет сакральное значение для нашего народа. Исторически сложилось, что события в Алматы меняют ход истории всей страны. Мемориал станет местом памяти и скорби, символом мудрости, храбрости и силы нашего народа.

Мемориал представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.

Авторы проекта – молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.