Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков

Президент
60

Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматы открыл мемориал жертвам январских событий «Тағзым», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал Государственный гимн.

Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события Трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости.

«Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу. Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель Независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны – это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал «Тағзым».

«Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам», – сказал президент.

Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, мы продолжим движение вперед по пути реформ.

«Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно отметил, что те трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи наших соотечественников – волонтеров, медиков, полицейских и просто неравнодушных людей.

«Многие из них участвуют в сегодняшней церемонии. Мы всегда будем хранить память о жертвах и истинных героях Трагического января. Как нация мы должны извлечь уроки из этой трагедии. Правоохранительные и специальные органы провели колоссальную работу. Ход расследования обсуждался в Парламенте с участием депутатов, представителей Генеральной прокуратуры, юридического сообщества. Огромный вклад во всестороннее рассмотрение обстоятельств тех дней и оказание правовой помощи задержанным внесли общественные комиссии, в состав которых вошли авторитетные правозащитники нашей страны. Все это позволило восстановить объективную картину произошедшего. В результате многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему Указу были амнистированы», – заявил президент.

Глава государства указал на то, что героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя. Он подчеркнул, что подлинные герои – это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены.

В завершение президент напомнил, что январские события стали большим и трагическим уроком для всех нас.

«Мы поняли, что стабильность – это залог благополучия и процветания. Увидели, что, если не беречь мир в стране, можно в один миг все потерять. Мы поняли, что нужно быть постоянно на страже нашей Независимости и государственности. Осмыслили истинный смысл мудрости «Жау жоқ деме, жар астында» («Не говори, что нет врага, он за скалой»). Осознали, что превыше всего такие ценности, как согласие и единство. Поэтому мы всегда будем помнить о Трагическом январе и его невинных жертвах. Только сплотившись воедино мы сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. Я как президент приложу все усилия для сохранения целостности государства и благополучия народа», – сказал глава государства.

Мемориал «Тағзым» построен на месте, которое было эпицентром трагических событий. Площадь Республики имеет сакральное значение для нашего народа. Исторически сложилось, что события в Алматы меняют ход истории всей страны. Мемориал станет местом памяти и скорби, символом мудрости, храбрости и силы нашего народа.

Мемориал представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа. 

Авторы проекта – молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.

Популярное

Все
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Один раз не Гандапас
В неположенном месте переходил улицу житель Петропавловска и дошел до… оскорбления полицейского
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Праздник визуала и магия Кэмерона
Ахмет Байтурсынулы в царских судах: борьба и победы
Литературовед из Туркестана
Завоевать руку, сердце и полный комплект медалей
На казахском – за чашечкой кофе
Будущее за роботами и фрилансерами?
В центре агломераций
Кошачий ангел-хранитель
Виновных – к ответственности!
Армейский полиглот
Укрепляя долгосрочное сотрудничество
Стремление к высоте
Дети «Евразии»
Танцуем душой
В гармонии чувств и технологий
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Коммунальная ломка
Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Контрактник покончил с собой из-за неразделенной любви
Эвакуироваться не удалось: шесть человек погибли во время пожара в Карагандинской области
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Казахстанка заказала обувь, а получила коробку с марихуаной
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Казахстан празднует 31-ую годовщину Независимости
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная

Читайте также

Президент , Поездки
Визит Касым-Жомарта Токаева в Ташкент завершился
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
Токаев и Мирзиёев сделали совместное заявление для СМИ
Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Культура
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и тво…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]