Президент обозначил ключевые направления взаимодействия стран СНГ

Фото: Акорда

Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств – участников СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя участников заседания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за тщательно продуманную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

– Казахстан высоко оценивает итоги председательства Туркменистана и его весомый вклад в продвижение общей повестки СНГ. Хотел бы в этой связи высказать Вам, уважаемый коллега, благодарность за такую высокопрофессиональную работу. Нынешний саммит проходит в год 35-летия Содружества Независимых Государств. Как вам известно, Казахстан стоял у истоков зарождения Организации. Подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало поистине судьбоносным моментом в истории наших государств, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на так называемом постсоветском пространстве. Консолидирующая миссия СНГ особенно ярко проявилась в период обретения независимости нашими странами. В условиях обострения центробежных процессов страны сохранили исторические связи, выстроили принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия. За прошедшие годы Содружество утвердилось в качестве эффективного многостороннего механизма укрепления доверия и сотрудничества, получило широкое признание в мире

Президент подчеркнул, что главное достояние СНГ – дружба наших народов, общее культурное и духовное наследие.

– На наших глазах формируется новая архитектура международных отношений, разрушается система глобальных экономических связей, обостряется технологическая конкуренция, усиливаются неопределенность и непредсказуемость. На этом фоне критически важное значение приобретает прямой и доверительный диалог, позволяющий находить согласованные решения с учетом интересов каждого государства. Убежден, именно этим объясняется устойчивая востребованность Содружества. В юбилейный год предлагаю обратиться к принципам, заложенным в Декларации, осмыслить пройденный путь и определить задачи на будущее. В ноябре в Алматы под эгидой КИСИ состоится международная конференция, посвященная 35-летию данного исторического документа. Приглашаем ученых, правоведов, историков и экспертов государств СНГ принять активное участие в работе конференции, – сказал он.

Далее Президент обозначил ключевые направления взаимодействия. Первый из них, по его мнению, – фиксация долгосрочных приоритетов СНГ. Действующая Концепция развития Содружества была утверждена еще в 2007 году и обновлена шесть лет назад. Программы и документы, принятые в последующем, являются отраслевыми и зачастую не коррелируют между собой.

– Полагаю возможным объединить их в единую взаимоувязанную систему. Нам, государствам – участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Содружество в долгосрочной перспективе, и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года. Это среднесрочная перспектива. Важно сосредоточиться на приоритетах, имеющих фундаментальное значение для наших государств, – это экономика, энергетика, инфраструктура, высокие технологии, человеческий капитал. Такой подход будет способствовать согласованности и преемственности наших усилий в достижении устойчивого прогресса, – считает Президент.

По словам Главы государства, особое значение приобретает углубление экономического сотрудничества и совершенствование индустриально-технологического партнерства. Он подчеркнул, что для Казахстана рынки стран СНГ традиционно имеют большое значение – на них приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

– По итогам прошлого года он составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев текущего года вырос на 10 процентов. Накоплен значительный опыт и в создании совместных производств. Например, в казахстанском портфеле промышленных проектов с участием Российской Федерации насчитывается 178 проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы. С Узбекистаном ведется работа по 80 проектам на сумму порядка двух миллиардов долларов. С Беларусью налажено совместное производство специальной и сельхозтехники, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.