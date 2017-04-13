Президент обратил внимание Минюста на юридическую экспертизу законопроектов

Глава государства провел в Акорде встречу с министром юстиции Маратом Бекетаевым, передает Kazpravda.kz.
Бекетаев рассказал Нурсултану Назарбаеву об исполнении плана законопроектных работ, в рамках которого в Парламент страны было внесено 18 проектов законов. Начиная со второго квартала текущего года предполагается внесение 28 проектов законов.
Министр юстиции также доложил Нурсултану Назарбаеву о законотворческой и координационной работе, деятельности межведомственной комиссии по законотворческой работе в открытом формате. В частности, это предполагает возможность наблюдения журналистами процесса работы МВК в режиме онлайн, а также организацию брифингов по итогам заседаний для СМИ.
Президент Казахстана положительно отметил результаты деятельности государственного органа.
При этом Глава государства обозначил ряд важных задач, стоящих перед Министерством юстиции, в том числе: активное участие в формировании национального законодательства, проведение юридической экспертизы и анализа законодательных и иных нормативных правовых актов, правовое обеспечение деятельности страны на международной арене и охрана прав интеллектуальной собственности.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Бекетаев рассказал Нурсултану Назарбаеву об исполнении плана законопроектных работ, в рамках которого в Парламент страны было внесено 18 проектов законов. Начиная со второго квартала текущего года предполагается внесение 28 проектов законов.
Министр юстиции также доложил Нурсултану Назарбаеву о законотворческой и координационной работе, деятельности межведомственной комиссии по законотворческой работе в открытом формате. В частности, это предполагает возможность наблюдения журналистами процесса работы МВК в режиме онлайн, а также организацию брифингов по итогам заседаний для СМИ.
Президент Казахстана положительно отметил результаты деятельности государственного органа.
При этом Глава государства обозначил ряд важных задач, стоящих перед Министерством юстиции, в том числе: активное участие в формировании национального законодательства, проведение юридической экспертизы и анализа законодательных и иных нормативных правовых актов, правовое обеспечение деятельности страны на международной арене и охрана прав интеллектуальной собственности.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.