Президент обратился к участникам конференции, посвященной 25-летию избирательной системы РК

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в международной конференции "Роль современных технологий на выборах: улучшение стандартов, общественное доверие", посвященной 25-летию избирательной системы Казахстана, и зачитала присутствующим приветствие Президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В нем подчеркнуто: "С момента обретения независимости наша страна идет путем последовательных реформ, совершенствуя государственное и политическое устройство. Казахстан демонстрирует твердую приверженность высоким международным стандартам в избирательном праве и организации выборов, являясь активным сторонником широкого глобального сотрудничества в этой сфере. Сегодня в электоральном процессе особое место отводится внедрению новых технологий, способствующих повышению прозрачности и подотчетности государственных органов, росту их профессиональных компетенций и общественного доверия к ним".
На конференции состоялось обсуждение актуальных проблем избирательной системы Казахстана и других стран в условиях глобализации, рассмотрен опыт по использованию современных избирательных технологий, представлены новые формы и механизмы международного сотрудничества в области выборного процесса.
В рамках конференции также прошла выставка "Историко-документальные основы формирования и развития выборной системы Казахстана", на которой был продемонстрирован путь формирования и развития избирательных систем на территории страны в различные исторические периоды, начиная с XV века и до настоящего времени.
В мероприятии также участвовали председатель ЦИК Б.Имашев, председатель Верховного суда Ж.Асанов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Д.Сабо, депутаты Парламента, представители государственных органов, Межпарламентской Ассамблеи Содружества, руководители избирательных комиссий Турции, Кореи, Индии, Латвии, Литвы, стран СНГ и других государств, международные и казахстанские эксперты.
В нем подчеркнуто: "С момента обретения независимости наша страна идет путем последовательных реформ, совершенствуя государственное и политическое устройство. Казахстан демонстрирует твердую приверженность высоким международным стандартам в избирательном праве и организации выборов, являясь активным сторонником широкого глобального сотрудничества в этой сфере. Сегодня в электоральном процессе особое место отводится внедрению новых технологий, способствующих повышению прозрачности и подотчетности государственных органов, росту их профессиональных компетенций и общественного доверия к ним".
На конференции состоялось обсуждение актуальных проблем избирательной системы Казахстана и других стран в условиях глобализации, рассмотрен опыт по использованию современных избирательных технологий, представлены новые формы и механизмы международного сотрудничества в области выборного процесса.
В рамках конференции также прошла выставка "Историко-документальные основы формирования и развития выборной системы Казахстана", на которой был продемонстрирован путь формирования и развития избирательных систем на территории страны в различные исторические периоды, начиная с XV века и до настоящего времени.
В мероприятии также участвовали председатель ЦИК Б.Имашев, председатель Верховного суда Ж.Асанов, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Д.Сабо, депутаты Парламента, представители государственных органов, Межпарламентской Ассамблеи Содружества, руководители избирательных комиссий Турции, Кореи, Индии, Латвии, Литвы, стран СНГ и других государств, международные и казахстанские эксперты.