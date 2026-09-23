Президент объяснил свой выбор в пользу кандидатуры Ерлана Кошанова

Фото: пресс-служба Президента РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ерлана Кошанова на должность председателя Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Это авторитетная должность, имеющая конституционный статус. Поэтому считаю, что занять ее должен хорошо известный обществу человек, способный обеспечить эффективный диалог между гражданами и властью. Учитывая изложенное выше, предлагаю на этот пост кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова. Вы хорошо его знаете – это человек с высоким чувством ответственности, настоящий профессионал, обладающий богатым жизненным опытом. За его плечами много лет безупречной государственной службы. Будучи председателем Мажилиса, он активно участвовал в реализации масштабных реформ. Уверен, на посту председателя Халық Кеңесі он будет плодотворно работать и внесет значительный вклад в укрепление общественного согласия. Рассчитываю, что вы внимательно изучите и поддержите кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что членами нового консультативного органа стали высококвалифицированные специалисты, граждане, пользующиеся высоким доверием и известные своей патриотичной позицией.

– В их числе – известные личности, государственные и общественные деятели, предприниматели и активисты. Как я отмечал на первом заседании Курултая, масштабные преобразования открыли дорогу в государственное управление созидательным и новаторски мыслящим гражданам. Честно служить интересам страны – это высокая честь и священный долг. На каждого члена Халық Кеңесі возлагается особая ответственность. Уверен, что вы будете неустанно трудиться на благо Родины и внесете существенный вклад в укрепление нашей государственности. Искренне верю, что своей активной позицией вы будете способствовать укреплению единства и согласия в обществе, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент более подробно остановится на задачах, стоящих перед Қазақстан Халық Кеңесі, на завтрашнем заседании первой сессии.

По итогам голосования Ерлан Кошанов избран на пост председателя Қазақстан Халық Кеңесі.