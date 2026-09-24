Президент объявил о досрочных выборах в маслихаты всех уровней

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- В начале своего выступления я отметил, что в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени. Нам необходимо продолжить эту работу. Заключительным этапом преобразований станут выборы в маслихаты всех уровней. Действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, подавляющее большинство депутатов маслихатов было избрано от партии Amanat. В настоящее время эта партия не осуществляет самостоятельную деятельность, поскольку присоединилась к партии «Әділет».

- Юридические процедуры будут завершены в скором времени, и с этого момента встанет вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов. Однако важно, чтобы маслихаты могли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов. Одним словом, они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах. Необходимо, чтобы представительные органы осуществляли свою деятельность согласно закону. Поэтому в ближайшее время проведу консультации с Премьер-министром и председателем Курултая о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, по итогам которых подпишу соответствующий указ. После чего Центральной избирательной комиссии нужно будет определиться с датой предстоящих выборов. Этот шаг откроет путь к формированию квалифицированного и профессионального корпуса маслихатов и придаст новый импульс их работе. Уверен, что и вы внесете значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне, - заключил Глава государства.

Также он выразил уверенность, что новый консультативно-совещательный орган внесет значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне.