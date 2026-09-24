Президент объявил о досрочных выборах в маслихаты всех уровней

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Такое решение связано с масштабной перестройкой партийной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В начале своего выступления я отметил, что в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени. Нам необходимо продолжить эту работу. Заключительным этапом преобразований станут выборы в маслихаты всех уровней. Действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, подавляющее большинство депутатов маслихатов было избрано от партии Amanat. В настоящее время эта партия не осуществляет самостоятельную деятельность, поскольку присоединилась к партии «Әділет».

- Юридические процедуры будут завершены в скором времени, и с этого момента встанет вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов. Однако важно, чтобы маслихаты могли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов. Одним словом, они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах. Необходимо, чтобы представительные органы осуществляли свою деятельность согласно закону.

Поэтому в ближайшее время проведу консультации с Премьер-министром и председателем Курултая о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, по итогам которых подпишу соответствующий указ. После чего Центральной избирательной комиссии нужно будет определиться с датой предстоящих выборов. Этот шаг откроет путь к формированию квалифицированного и профессионального корпуса маслихатов и придаст новый импульс их работе. Уверен, что и вы внесете значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне, - заключил Глава государства.

Также он выразил уверенность, что новый консультативно-совещательный орган внесет значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне.

«В первый состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли профессиональные, патриотичные, пользующиеся высоким авторитетом в обществе достойные граждане. Сегодня мы определили основные цели и задачи, стоящие перед нами. Наше общество возлагает на вас большие надежды. Уверен, что вы глубоко осознаете значение и важность возложенной на вас исторической миссии и будете самоотверженно служить интересам государства. Желаю всем вам успехов! Пусть наша священная Родина – Казахстан – процветает и развивается!», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

 

#маслихат #выборы #Токаев #реформы

Популярное

Все
Реальные задачи – конкретные решения
Правовед. Ученый. Наставник
О развитии человеческого капитала
Новый облик старого вокзала
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
В разгаре уборка картофеля
Контроль в безостановочном режиме
Важные для мегаполиса объекты
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Цена легких денег
Послание грядущим поколениям
Будет музыка звучать
С любовью к каждому дню
Шутов и «Барыс» непобедимы!
Исторический рекорд Алексея Луценко
«Зеленый» вклад
И невозможное возможно!
Цифровые активы работают на национальную экономику
От научного гранта – к клинической практике
Понимание, поддержка и забота
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Бренды с местным характером
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Кирпич нуринский красный
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

Токаев призвал писателей уделять больше внимания городской …
Качество общественной среды не должно зависеть от места жит…
Интересы нации должны стоять превыше всего – Токаев
Президент: «Таза Қазақстан» – это философия ответственного …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]