Президент объявил в стране общенациональный траур

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

24 сентября текущего года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море.

По предварительной информации Минобороны, 9 человек погибло. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Распоряжением Премьер-министра создана правительственная комиссия.

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.