Президент одобрил предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы

Также глава государства утвердил планы по проведению во втором полугодии сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы. В январе текущего года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7 % за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9 %. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных подходах к разработке нового Генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.

Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Главе государства также был представлен промежуточный отчет по Плану действий по созданию городских «зеленых коридоров», который разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, президент был ознакомлен с ходом формирования автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны Алматы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.