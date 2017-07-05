Президент осмотрел достопримечательности Астаны

Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев совершил рабочий выезд по Астане, в ходе которого посетил отреставрированный монумент "Байтерек", являющийся символом столицы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Акорду.
Как отметили в пресс-службе Администрации Елбасы, в ходе капитального ремонта преобразилось внутреннее оформление сооружения. В частности, установлены новые энергосберегающие стеклопакеты купола и ствола монумента, позволяющие уменьшить затраты и потери тепла. Холл монумента украсил огромный LED-экран.
Далее Президент ознакомился с экспозициями, представленными на ежегодном международном культурном фестивале ASTANA ART FEST
, проходящем под открытым небом на бульваре Нуржол.
Свои творения на фестивале продемонстрировали свыше 60 авторов из Казахстана, России, Франции, Украины, Испании, США, Германии, Армении, Японии, Узбекистана.
Также в рамках рабочего выезда Нурсултан Назарбаев совершил прогулку по пешеходной зоне "Арбат", расположенной рядом с памятником хану Кенесары. На "Арбате" Главе государства были представлены эксклюзивные работы казахстанских ремесленников из кожи, войлока, глины и дерева, прозвучали мелодии уличных музыкантов.
Здесь же аким столичного района "Сарыарка" ознакомил Президента с планом дальнейшего развития инфраструктуры района.
Глава государства побеседовал с жителями и гостями города, а также поздравил всех с наступающим Днем столицы, пожелав здоровья и благополучия.
В завершение Президенту было продемонстрировано светозвуковое лазерное шоу на набережной реки Есиль.