Президент освободил от должностей троих послов

Президент РК своим указом освободил ряд политических госслужащих, достигших пенсионного возраста, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Так, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" на почетный отдых выходят три посла нашей страны:
в Республике Узбекистан – Борибай Жексембин;
в Федеративной Республике Бразилия, в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству – Бакытжан Ордабаев;
в Украине и в Республике Молдова по совместительству – Заутбек Турисбеков.
Напомним, другим указом Глава государства продлил полномочия
политических государственных служащих пенсионного возраста. Среди них министр энергетики Владимир Школьник, три акима – Акмолинской, Алматинской и Атырауской областей и два посла РК – в Исламской Республике Афганистан и во Французской Республике.