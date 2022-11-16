Фото пресс-службы президента РК
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Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы посетил дом-музей выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент ознакомился с экспозицией залов "Ұлттық рухтың ұлы тіні", "Қазақ санасының шамшырағы" и рабочим кабинетом Ахмета Байтурсынова. Всего в музее собрано около 500 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством великого деятеля.

Ахмет Байтурсынов жил в этом доме вместе с семьей дочери Шолпан в 1934-1937 гг. Музей был открыт в 1998 г. в рамках юбилейных торжеств, посвященных 125-летию деятеля Алаш.

После посещения музея Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову. В торжественной церемонии приняли участие родные ученого и представители творческой интеллигенции. 

Глава государства в своей речи подчеркнул особую роль великой личности в истории нашей страны.

"Ахмет Байтурсынов внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер. Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты "Қазақ", он положил начало развитию отечественной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как учителя нации. Ахмет Байтурсынов во всем мире известен прежде всего как выдающийся ученый и просветитель. Даже в самые сложные периоды нашей истории все его помысли были посвящены своему народу. Ахмет Байтурсынов упорно трудился на благо единства и целостности нашей Родины, все силы отдавая служению казахскому народу. Глубочайший патриотизм учителя нации, его достойная жизнь служат ярким примером для подрастающего поколения", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в Торгае, на родине великого сына Алаша, состоялись торжественные юбилейные мероприятия. Знаменательную дату отмечают также в рамках ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ. Кроме того, вышел в свет 12-томный сборник произведений Ахмета Байтурсынова. Отдельные его труды изданы на 4 языках.

"Аэропорту Костаная присвоено имя Ахмета Байтурсынова. В Торгае открыли памятник Мыржакыпу Дулатову и Ахмету Байтурсынову, а также полностью обновили литературный музей этих выдающихся деятелей. Как известно, в прошлом году музей в Алматы был возвращен в государственную собственность. Теперь и в центре города воздвигнут памятник. Все это дань уважения нашего народа учителю нации. В свое время Мухтар Ауэзов говорил: "Даже если мы забудем то, что сделал Ахан для нас в искусстве, образовании, политике, история его не забудет". Оставленное потомкам наследие Ахмета Байтурсынова – бесценное достояние казахского народа. Сегодня растет число молодых людей, которые активно занимаются исследованием творчества великого ученого. Это свидетельствует о том, что выдающийся путь яркой личности никогда не будет предан забвению", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По завершении торжественной церемонии глава государства побеседовал с потомками великого деятеля, представителями творческой интеллигенции, а также авторами памятника Айдосом Буркитбаевым и Тимуром Ермухаметовым.

Авторами памятника являются скульптуры Айдос Буркитбаев, Тимур Ермухаметов.

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 5 метров, отметили в пресс-службе президента РК.

 

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