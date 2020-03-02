Президент отменил торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня. Об этом Президент сообщил в Twitter, передает Kazpravda.kz.
"Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия", - написал Касым-Жомарт Токаев.