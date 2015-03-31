Президент отметил важность популяризации здорового образа жизни среди молодежи Президент 1277

Нурсултан Назарбаев считает важным пропагандировать здоровый образ жизни среди населения. Об этом он сказал во время встречи с Даулетом Турлыхановым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"В ходе встречи были обсуждены вопросы развития массового спорта в стране, в том числе приобщения к нему подрастающего поколения. Президент Казахстана отметил важность популяризации среди молодежи здорового образа жизни, а также создания всех необходимых условий, как для развития спорта высоких достижений, так и для активного занятия населением физической культурой и спортом", – указывается в сообщении.



Турлыханов со своей стороны поблагодарил Главу государства за поддержку отечественного спорта, в результате чего соответствующая инфраструктура создается не только в крупных городах, но и отдаленных регионах. Он подчеркнул, что это позволило сформировать фундамент, на основе которого казахстанские спортсмены добиваются высоких результатов на региональных и международных состязаниях.

