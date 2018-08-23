Фото с сайта akorda.kz
В ходе рабочего визита в Атырау Президент Нурсултан Назарбаев посетил завод ТОО "Жигермунайсервис", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Он ознакомился с технологическим процессом производства металлоконструкций с использованием методов роботосварки, позволяющих повысить объемы выпуска продукции, производительность труда, точность обработки металла и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.
Нурсултану Назарбаеву были продемонстрированы произведенные на заводе образцы готовой продукции, предназначенной для потребностей внутреннего рынка и экспорта за рубеж.
В ходе встречи с работниками предприятия Президент Казахстана отметил важность внедрения современных цифровых технологий в различных отраслях промышленности, а также указал на преимущества диверсификации производства, осуществляемой компанией "Жигермунайсервис".