Президент ознакомился с работой актюбинского рельсобалочного завода

В ходе визита Президент Казахстана ознакомился с работой рельсобалочного завода, реализованного в Актюбинской области в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Глава государства был проинформирован о текущем состоянии экспорта продукции завода в страны дальнего и ближнего зарубежья, в том числе в Узбекистан, Туркмению и Азербайджан.В ходе посещения Президент Казахстана встретился с работниками предприятия и пожелал им плодотворной работы и профессиональных успехов.Стоит отметить, что ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" обеспечивает своей продукцией АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". Производственная мощность предприятия – 430 тыс. тонн продукции в год.Также Глава государства посетил теплицу, в строительстве которой была использована передовая инновационная система Ultra-Clima.Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о возможностях данного проекта по поставке овощей для всего региона, а также экспорту овощной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.Продуктивная мощность данного предприятия составляет 6 тыс. тонн овощей в год. Тепличный комплекс "Greenhouse Kazakhstan" построен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО "КазАгроФинанс".