Президент ознакомился с работой крупного тепличного комплекса в Актюбинской области

Фото пресс-службы Президента РК
В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел тепличный комплекс ТОО "Green Capital Kazakhstan", на котором выращивается до 3 тысяч тонн овощей в год, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и повышения благосостояния населения.
Отметим, накануне состоялась рабочая поездка Президента в Костанайскую область. Касым-Жомарт Токаев принял участие
в Форуме казаxстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", ознакомился с работой общественной приемной
"iKomek" в Костанае, а также посетил ряд производственных предприятий.