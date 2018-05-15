Президент ознакомился с работой предприятия "Жайык Агро LTD"
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой предприятия ТОО "Жайык Агро LTD", которое специализируется на производстве и заготовке мяса птицы, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Президента РК, в ходе посещения Главе государства была представлена информация о производственных мощностях предприятия и реализации готовой продукции.
Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о работе местных предприятий по заготовке и производству мясной продукции брендов "Мясодел" и "Кублей".