Президент ознакомился с железнодорожным кластером в Экибастузе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил два предприятия по производству железнодорожного оборудования в Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Президент Казахстана ознакомился с работой завода по производству колес для железнодорожного транспорта «Проммашкомплект».
Главе государства показали производственные мощности, а также рассказали о мерах социальной поддержки работников, экспортном потенциале и планах дальнейшей модернизации предприятия.
Завод, построенный в 2012 году, выпускает колеса для железнодорожного транспорта различных конструкций диаметром от 700 до 1250 мм. Производственная мощность составляет 300 тысяч единиц в год. В компании работает около 750 человек.
Далее Президент запустил завод «Ферротранстрейд» по производству упругих клемм и шурупов.
«Сегодня Экибастуз стал центром железнодорожного машиностроения страны. На долю предприятий города приходится 73% производства. Ежегодно они выпускают продукцию на 85 миллиардов тенге, 70% которой идет на экспорт. Сегодня запущен завод «Ферротранстрейд», не имеющий аналогов в СНГ. Предприятие будет производить комплектующие, соответствующие международным стандартам качества. Новое производство после выхода на полную проектную мощность исключит импорт при закупках клемм и шурупов национальной компанией «Қазақстан темір жолы». Уверен, предприятие станет ведущим производителем комплектующих изделий и повысит конкурентоспособность отечественного машиностроения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства посетил выставку продукции компании и встретился с коллективом завода. На предприятии работает 160 человек. Ежегодно завод производит 3 млн рельсовых скреплений и 4,5 млн полимерных прокладок.
Президенту также была представлена информация о достижениях и перспективах железнодорожной отрасли.
