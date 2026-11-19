На III Форуме стратегических партнеров, Глава государства отметил, что ведущие высшие учебные заведения из 11 стран мира открыли свои филиалы в нашей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования, расширение научной кооперации – это требование сегодняшнего дня. Для нас это одна из ключевых задач. В Казахстане реализуется 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве в данной сфере. Ведущие высшие учебные заведения из 11 стран мира открыли свои филиалы в нашей стране. В них обучается более 12 тысяч студентов и работает около 1,5 тысячи преподавателей, в том числе свыше 600 зарубежных профессоров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан стал первой страной в нашем регионе, присоединившейся к действующей в Европе Лиссабонской конвенции и Токийской конвенции, охватывающей страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это стало возможным благодаря усилиям ректора Казахского национального университета им. Аль-Фараби, экс-министра образования и науки, посла Жансеита Туймебаева. Теперь дипломы казахстанских вузов получили признание как на Западе, так и на Востоке.

Кроме того, растет число иностранных студентов, желающих получить образование в Казахстане.

«Я уже говорил о том, что в прошлом году у нас обучалась 31 тысяча студентов из зарубежных стран. На сегодняшний день их число достигло 41 тысячи, причем свыше 8 тысяч из них обучаются при финансовой поддержке Казахстана. Это самый высокий показатель с момента обретения Независимости. К 2029 году мы планируем привлечь 100 тысяч иностранных студентов. Рассчитываю, что национальная инициатива Study in Kazakhstan («Учись в Казахстане») сыграет важную роль в достижении этой цели», - отметил Глава государства.

По словам Президента, наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии.

«Мы гордимся достигнутыми успехами. 18 отечественных университетов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026. Кроме того, 10 казахстанских вузов включены в рейтинг Times Higher Education 2027 года. В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан продолжает устойчивый рост и показывает наивысшие результаты в регионе. Однако в условиях глобальной конкуренции мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом. Казахстан нацелен на укрепление позиции в качестве регионального центра высшего образования, науки и международного академического сотрудничества. Наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии, стать частью глобального рынка знаний, причем актуальных и качественных знаний. Наука и образование – это не место для начетничества, формализма и, в конечном счете, самообмана», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, сейчас можно сказать, что первый этап большой организаторской работы, по существу, пройден. В связи с чем, Глава государства выразил благодарность министру Саясату Нурбеку.

«Мы выстроили продуктивное партнерство с ведущими учебными заведениями мира, открыли филиалы целого ряда иностранных вузов. Начата модернизация образовательной и научно-инновационной инфраструктуры. В нашей стране давно и успешно работает филиал Московского государственного университета имени М. Ломоносова. Он стал платформой эффективного научно-образовательного сотрудничества Казахстана и России», - сказал Президент.

Недавно филиал отметил свое 25-летие, к юбилейной дате ему передан учебный корпус, признанный достаточно комфортным и приспособленным к выполнению ответственных задач. В прошлом году в Астане открылся филиал Московского государственного института международных отношений, который приступил к подготовке востребованных кадров на стыке дипломатии, экономики и цифровых технологий. Для этого Института возводится новое здание в Астане.

В рамках партнерства Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева и Университета Аризоны уже возведены современный учебно-лабораторный корпус и общежитие. В этом году первые выпускники совместных образовательных программ получили сразу два диплома: казахстанского и американского университетов. В Казахстане также открыт филиал Университета Кардиффа, ставший первым международным кампусом британского вуза. Возводятся и расширяются кампусы для Университета Ковентри, МИФИ, Пекинского университета языка и культуры, Северо-Западного политехнического университета Китая. В крупнейших городах нашей страны налаживается обучение будущих специалистов для атомной отрасли, сферы искусственного интеллекта и креативных индустрий.

«Вместе с тем считаем исключительно важной задачей сделать качественное образование мирового уровня доступным и в остальных регионах страны. Поэтому при выборе расположения зарубежных филиалов учитывается отраслевая специализация и кадровая потребность областей. Одним словом, нам удалось, конечно же, с вашей помощью, уважаемые гости, создать прочную базу международного академического партнерства, за что выражаем искреннюю признательность всем нашим коллегам и друзьям. Теперь мною поставлена задача удержать в Казахстане знания мирового уровня в виде квалифицированных кадров, научных достижений и инноваций», - отметил Президент.

На втором этапе развития академического хаба в Казахстане планируют сосредоточиться на активном научном сотрудничестве, открытии совместных исследовательских лабораторий, реализации прорывных технологических проектов.