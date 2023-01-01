Президент поблагодарил казахстанцев, работавших в новогоднюю ночь

Фото пресс-службы МЧС РК

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

"Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия" - написал глава государства.