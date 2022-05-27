Президент поблагодарил организатора масштабного урока домбры с учащимися НИШ

Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов. Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннеса", – говорится в поздравительном письме.

Напомним, 24 мая в Назарбаев Интеллектуальной школе в Нур-Султане одновременно 1032 ученика исполнили на домбре знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".

Необычный урок провёл заслуженный деятель культуры РК Айтжан Тоқтаған.

"Заявка в Guinness World Records (GWR) была подана в декабре 2021 года. По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, он должен был отмечать для дисквалификации любого, кто покидает зону рекорда или не выполняет нужное действие", - сообщили в НИШ.