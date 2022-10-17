Президент поддержал челлендж с флагом Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж актёра и ведущего Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса президента РК.

Известный казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев запустил челлендж с Государственным флагом Казахстана в своем аккаунте в Instagram в 2020 году, призвав соотечественников собрать под постом с флагом 100 миллионов комментариев, чтобы установить мировой рекорд.

Проект поддержал и глава государства. "Көк туымыз мәңгі желбірей берсін!" – прокомментировал Касым-Жомарт Токаев публикацию Коянбаева.

Шоумен же в ответ поспешил поделиться на своей странице в соцсети отдельным постом со скриншотом пожелания президента РК.