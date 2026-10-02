Президент поддержал инициативу Трампа по безопасному Суперинтеллекту

Он предложил развить ее до международного договора под эгидой ООН

Фото: пресс-служба Президента РК

Выступая на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, Касым-Жомарт Токаев поддержал «Вашингтонскую модель» безопасного и ответственного развития технологий ИИ, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, недавно Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний подписали добровольное соглашение о безопасном и ответственном развитии технологий искусственного интеллекта.

– Приветствую эту очень важную и своевременную инициативу. Она отражает общее понимание того, что риски, связанные с искусственным интеллектом, выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как со стороны государств, так и со стороны бизнеса. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта.

Полагаю, что «Вашингтонская модель» может стать основой международного договора под эгидой ООН. Казахстан поддерживает безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. В этой связи мы готовы выступить в качестве платформы для конструктивного международного диалога по данным вопросам. Наш Совет уже доказал свою практическую значимость. Поэтому я прошу его членов в кратчайшие сроки внести конкретные предложения по международной инициативе Казахстана в этой области. Наше общее видение будет представлено на саммите G20 в Майами в декабре этого года, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, генеральный директор Sinovation Venture и 01.AI Ли Кай-Фу, председатель Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансур Аль-Мансури, основатель Polynome Group Александр Ханин и основатель Института исследований ИИ-индустрии при Университете Цинхуа Яцинь Чжан.

#Токаев #безопасность #Трамп #ИИ

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