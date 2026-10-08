Президент поделился видением Казахстана по дальнейшему взаимодействию в регионе

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Президент принял участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении особо подчеркнул символичность сегодняшнего заседания, поскольку оно проходит в год 35-летия Независимости стран Центральной Азии и Азербайджана.

– За эти годы пройден протяженный, сложный, поистине тернистый и в то же время плодотворный путь, вместивший в себя целую эпоху. Мы укрепили суверенитет, сформировали собственные модели развития, заняли достойное место в международном сообществе. Центральная Азия и Азербайджан сегодня по праву считаются центрами роста и геополитического взаимодействия в Евразии. Но самое главное – благодаря мудрости и единству наших братских народов мы живем в мире и согласии. Сплоченность, взаимная поддержка и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени. В условиях роста геополитической напряженности, трансформации архитектуры международных отношений и углубления разделительных линий эта тенденция приобретает особую актуальность, – заявил Глава государства.

Президент поделился с участниками Консультативной встречи видением Казахстана по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия в регионе.

– Благодаря совместным усилиям торгово-экономическое измерение с каждым годом наполняется новым содержанием. Растет число совместных предприятий, укрепляются деловые связи, реализуются крупные проекты в промышленности, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно устраняются торговые барьеры, открываются пункты пропуска на границах, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. Но потенциал внутреннего рынка, как мы понимаем, далеко не исчерпан. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли составил порядка 13 млрд долларов – это около 8% от общего товарооборота наших государств. Поэтому предлагаю поручить правительствам разработать и принять совместный План действий, направленный на увеличение данного показателя хотя бы до 20 млрд долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Центральная Азия

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