Президент подписал изменения в законодательстве по деятельности правоохранительных органов
Главой государства подписаны изменения в законодательстве по деятельности правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Текст Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов" публикуется в печати.