Президент подписал кодекс о недрах и недропользовании
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Документ направлен на совершенствование системы регулирования недропользования, отмечается в информации.
Также Елбасы подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования", направленный на приведение законодательства в соответствие со вновь принятым Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".