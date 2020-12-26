Президент подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РК", передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Президента, текст подписанного Главой государства закона публикуется в печати.

Закон был принят Парламентом 10 декабря. Документом предусматривается введение контрцикличного правила для усиления сберегательной функции Национального фонда, а также оценка госорганами экономического эффекта от расходов на бюджетные инвестиции и субсидии в рамках бюджетной заявки, внесение бюджетных заявок с расчетами только по новым инициативам расходов, новые подходы к определению лимитов администраторов бюджетных программ и ряд других изменений.

