Президент подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РК", передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба Президента
, текст подписанного Главой государства закона публикуется в печати.
Закон был принят Парламентом 10 декабря. Документом предусматривается введение контрцикличного правила для усиления сберегательной функции Национального фонда, а также оценка госорганами экономического эффекта от расходов на бюджетные инвестиции и субсидии в рамках бюджетной заявки, внесение бюджетных заявок с расчетами только по новым инициативам расходов, новые подходы к определению лимитов администраторов бюджетных программ и ряд других изменений.