Президент подписал Указ о госнаградах за вклад в индустриально-промышленное развитие страны

Президент

Об этом Глава государства сообщил на встрече с трудовым коллективом Qarmet, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад сплоченного коллектива Qarmet в достижение столь значимых результатов. Он особо выделил самоотдачу, профессионализм и преданность делу сотрудников металлургического комбината.

– Здесь находится Сергей Петрович Чернобай, которому в прошлом году была присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Eрі». Среди вас немало тружеников, возрождающих былую славу Qarmet. Ваша плодотворная работа заслуживает самого большого уважения. Вся государственная политика направлена на поощрение передовиков трудовых профессий. Предыдущий год был посвящен именно вам. Но самое доброе и уважительное отношение государства к вам, производственникам и аграриям, конечно же, не претерпит изменений. Мы будем поддерживать вас. Поэтому мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в индустриально-промышленное развитие страны. Это достойная оценка вашего самоотверженного труда на благо Родины, – отметил Глава государства.

По завершении выступления Касым-Жомарт Токаев вручил высокие государственные награды ряду сотрудников АО Qarmet.

За большой вклад в производственное и индустриальное развитие страны награждены следующие граждане:

орденом «Құрмет»

  • Идрисов Зейнолла Султанович – ковшевой цеха АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Измер Александр Сергеевич – бригадир шахты «Тентекская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область;

орденом «Еңбек Даңқы» III степени

  • Абюров Джамбул Мелисович – проходчик шахты «Западный Каражал» представительства «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен», область Ұлытау
  • Баулекова Гуля Калькеновна – электрослесарь шахты «Казахстанская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область
  • Жанаев Марат Бокенович – электрослесарь шахты имени И.А.Костенко ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область
  • Иванов Игорь Владимирович – инженер АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Кынаев Бекболат Кынайулы – начальник смены АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Хан Валерий Васильевич – директор шахты имени В.И.Ленина ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Альшимбеков Сансызбай Кожагельдинович – мастер дробильно-обогатительной фабрики представительства «Оркен-Атансор» ТОО «Оркен», Акмолинская область
  • Ахметов Арман Ерсаинович – ведущий инженер АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Байжанов Рафхат Мамыртаевич – горнорабочий шахты «Шахтинская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область
  • Захаров Дмитрий Витальевич – ведущий инженер АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Иванов Константин Владимирович – заместитель начальника цеха АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Колесов Сергей Александрович – начальник службы АО «Qarmet», Карагандинская область
  • Фомина Татьяна Николаевна – машинист крана Лисаковского филиала ТОО «Оркен», Костанайская область.

После торжественной церемонии Президент продолжил общение с работниками предприятия в неформальной обстановке. Касым-Жомарт Токаев также подписал памятную табличку в честь начала строительства нового литейно-прокатного комплекса.

#Токаев #промышленность #награды

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