Президент подписал Указ о госнаградах за вклад в индустриально-промышленное развитие страны

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад сплоченного коллектива Qarmet в достижение столь значимых результатов. Он особо выделил самоотдачу, профессионализм и преданность делу сотрудников металлургического комбината.

– Здесь находится Сергей Петрович Чернобай, которому в прошлом году была присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Eрі». Среди вас немало тружеников, возрождающих былую славу Qarmet. Ваша плодотворная работа заслуживает самого большого уважения. Вся государственная политика направлена на поощрение передовиков трудовых профессий. Предыдущий год был посвящен именно вам. Но самое доброе и уважительное отношение государства к вам, производственникам и аграриям, конечно же, не претерпит изменений. Мы будем поддерживать вас. Поэтому мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в индустриально-промышленное развитие страны. Это достойная оценка вашего самоотверженного труда на благо Родины, – отметил Глава государства.