Президент подписал указ о переименовании города Зыряновск и Зыряновского района
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Зыряновского района и города Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого офицального опубликования.