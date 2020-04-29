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Президент подписал указ о продлении действия режима ЧП в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

УКАЗ

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:


  1. Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года.
  2. Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
  3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 апреля 2020 года
№ 310

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