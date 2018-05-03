Президент подписал закон о ратификации соглашения в сфере информбезопасности стран СНГ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения в сфере информбезопасности стран СНГ, передает Kazpravda.kz
.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности", – сообщает пресс-служба Президента РК.
Cоглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в сфере совместного обеспечения информационной безопасности посредством разработки межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информсистем.
Ранее министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов отмечал, что ратификация соглашения позволит осуществлять взаимодействие по ряду направлений, среди которых организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологий защиты информсистем, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты и информации.