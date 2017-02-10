Главой государства подписан Закон РК "О судебно-экспертной деятельности", направленный на ее дальнейшее совершенствование, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также Президентом подписан сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности".
Тексты законов публикуются в печати.
Как отмечала
во время презентации документа секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Светлана Бычкова, законопроект направлен на реализацию государственной программы модернизации правоохранительной системы страны на 2014–2020 годы.
В частности, по новому закону подразумевается централизация государственной функции по проведению судебных экспертиз в одном ведомстве путем их передачи из системы Министерства здравоохранения в Министерство юстиции.