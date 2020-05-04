Президент подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам труда

Президент
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Глава государства Касым-Жомарт Токаев одобрил законодательные поправки в сфере труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда", – говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, закон охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда. Так, в целях цифровизации кадрового делопроизводства предлагается предусмотреть передачу работодателем информации о трудовой деятельности работника, предусмотренной трудовым договором, в Единую систему учета трудовых договоров.

В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда предлагается: установить в Трудовом кодексе норму о праве работника на достойные условия труда и быта, включить в административное законодательство основание для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда.

Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы путем предоставления им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

Кроме того, предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными обязанностями.

Также законом предусматривается расширение возможностей прикомандирования работников в рамках одной группы компаний – между юридическими лицами, имеющими одних учредителей, участников или акционеров.

В целях учета мнения всех работников в ходе проведения переговоров и подписания коллективных договоров планируется закрепить полномочия выборных представителей по представлению интересов работников, не являющихся членами профсоюза. При этом в законодательство предлагается внести уточнение о том, что в организации может заключаться только один коллективный договор, так как наличие нескольких коллективных договоров в одном предприятии приводит к спорам между работниками и работодателями на почве различия их содержания.

В сфере регулирования социального партнерства для исполнения рекомендаций Международной организации труда, связанных с деятельностью профсоюзов, предлагается: исключить обязательное членство профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях, что позволит не ограничивать право профсоюзов к свободе объединения; упростить условия для подтверждения статуса профсоюзов в качестве республиканских, отраслевых, региональных объединений профсоюзов при их государственной регистрации.

В связи с этим исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей для отраслевых профсоюзов, увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов при их регистрации в органах юстиции от 6 месяцев до 1 года.

Законом также предусматривается закрепление требования к работодателям, работникам и уполномоченному органу по труду по внедрению и функционированию системы управления охраны труда.

Предлагается внедрить механизм передачи работодателями в электронном формате результатов аттестации производственных объектов по условиям труда, а также сведений для декларирования деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников, с использованием единой информационной системы "Охрана труда".

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