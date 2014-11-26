Президент получил письмо от жительницы Костанайской области

Нурсултан Назарбаев получил письмо от жительницы поселка Качар Костанайской области, передает Kazpravda.kz с ссылкой на Акорду.
Как сообщает пресс-служба, в своем письме автор выразила благодарность Главе государства за
динамичное развитие страны в сфере здравоохранения, благодаря чему у
казахстанцев появилась возможность получать квалифицированную
медицинскую помощь у себя на Родине.
"Мария Костина также обратила внимание на растущий уровень благосостояния в
стране и эффективную социальную политику государства, направленную на
поддержку всех слоев населения", – указывается в сообщении.
Кроме того, автор письма подчеркнула высокий авторитет Казахстана на
международной арене, уважение и известность во всем мире, которыми
пользуется наша страна.
В завершение Мария Костина пожелала Нурсултану Назарбаеву здоровья, успехов
на ответственном посту и достойного служения народу Казахстана.