Президент попросил депутатов избегать отныне спешки в принятии законов
Ксения Воронина
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии второй сессии VI созыва Парламента РК. Когда заиграл гимн Республики Казахстан, Президент в голос исполнил его, призвав то же самое сделать всем присутствующим, передает Kazpravda.kz.
"Депутаты и члены Правительства должны знать и вместе петь гимн", – сказал Елбасы.
На открытии сессии члены палат Парламента присутствовали в полном составе – 47 сенаторов и 107 мажилисменов. Также в заседании приняли участие Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова и члены Правительства во главе с Премьер-Министром Каримом Масимовым.
Президент поздравил депутатов с началом нового парламентского сезона.
"Встречаясь в регионах с населением, вы узнали о благополучии, увидели изнутри жизнь населения, также вы отдохнули и с новыми силами будете работать во благо народа. Нынешняя сессия совпала с 25-летним юбилеем нашей священной Независимости. Сейчас в мире переживается сложнейший период. Весь мир охвачен терроризмом и экстремизмом, все это оказывает влияние на Казахстан", – отметил Глава государства.
Лидер нации напомнил депутатам об ответственности в законотворческой деятельности.
"Необходимо принять множество законов, нужных для развития страны, среди них есть безотлагательные законы, которые необходимо принять в кратчайшие сроки. И я верю, что наш профессиональный Парламент с честью выполнит возложенные на него исторические задачи. Есть безотлагательные законы. Вместе с тем в прошлом году в спешке были приняты некоторые законы некачественно, помните об этом", – указал он.
Президент подчеркнул, что вторая сессия VI созыва Парламента начинает работу в ответственный и исторический для Казахстана момент.
"Как вы знаете, Казахстан готовится встретить 25-летний юбилей Независимости, это центральное событие года. И это не только празднества. Мы должны всему населению – в селах, городах, областях и регионах показать достижения нашей страны, большие изменения, которых мы добились за всего-навсего четверть века. Я думаю, нам есть что сказать. И мероприятия, намеченные к этому периоду, должны начаться сейчас, и само событие должно быть квинтэссенцией, заключительным этапом разъяснения. Когда каждый казахстанец на себе почувствует блага, которых достигла страна", – сказал Елбасы.
Президент отметил, что непростой остается мировая экономическая и политическая ситуация.
"Трудности испытывают многие – даже развитые – государства, развивающиеся – тем более. Падение цен, волатильность на мировых рынках ослабили международную торговлю, снизились объемы инвестиционных потоков между странами, упал товарооборот, экспорт и импорт. Все это влияет и на ситуацию в Казахстане. Мы были вынуждены ввести режим экономии средств по всем направлениям, сократились инвестиции и в экономике, в том числе и намеченные нами социальные объекты пришлось пересмотреть. Принятые решения и наши программы, безусловно, будут выполнены, но жизнь диктует, чтобы мы сейчас обратили внимание на самые важные дела в расходовании средств. В этих условиях продолжится реализация антикризисного плана действий Правительства и Национального банка, который будет своевременно дополняться новыми мерами", – заявил Елбасы.
Президент анонсировал проведение в первой декаде этого месяца расширенного заседания Правительства: "Я предложу новые меры для поддержки занятости и повышения доходов нашего населения, то есть новые средства для того, чтобы нам дать дышать экономике и развиваться, чтобы нашими банками началось кредитование на местах. Об этом будет позже сказано".
Также Глава государства отметил, что начался второй этап реализации Плана нации "100 шагов" и всесторонней модернизации Казахстана. И обратил особое внимание на необходимость проведения разъяснительной работы среди населения.
"Парламенту предстоит продолжить традиции конструктивной совместной работы с Правительством для того, чтобы создать законодательную базу. По всем вопросам разработки, принятия новых законов надо вести тесное, слаженное взаимодействие с Правительством, и при этом законы должны быть тщательно проработаны. Они должны быть качественные. По-моему, плохой опыт прошедшего времени нам должен говорить о том, что надо уметь разъяснять законы сначала, а не сделать неизвестное никому новшество для всего народа принятым законом", – вновь подчеркнул Президент.
Он указал на необходимость усиливать роль депутатов Сената и Мажилиса в деле доступного разъяснения людям целей и задач нового законодательства.
"На самом деле, если любой закон взять и посмотреть, он нацелен на то, чтобы решить какой-то важный вопрос для народа. Но это не доводится до конца. Вы не думайте, что все сидят перед телевизором, читают газеты и у них много забот дома, каждый день они в работе. А вот по-человечески разъяснить простыми словами, для чего это принимается и что нужно делать, вот этого не хватает. Прежде всего акцентировать надо внимание граждан на позитивный экономический, социальный эффект, пользу для развития бизнеса, повышения благосостояния широких слоев населения", – заключил Президент.