Президент поручил по примеру Астаны открыть Центры урбанистики во всех регионах

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Президент в своей речи отметил, сегодня Казахстан вступил в эпоху исторических, судьбоносных преобразований. Также он подчеркнул особую роль столичного Центра урбанистики.

«Это важная структура, которая разрабатывает предложения по формированию комфортной среды для жителей, а также предлагает эффективные решения и проекты, направленные на улучшение облика города. Самое главное, что в ходе этой работы учитываются мнения, запросы и пожелания граждан. Поэтому опыт этого учреждения следует масштабировать и в других регионах. Акимам необходимо активизировать работу в этом направлении. В целом, как наши граждане, так и иностранцы должны поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, соблюдать требования закона. Только так ценности «Таза Қазақстан» станут неотъемлемой частью национальной идентичности», – добавил Президент.

Кроме того, бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность.

«Чистота, порядок, уют повсеместно в мире рассматриваются как показатель бытовой культуры и цивилизованности нации, ее нравственного самочувствия. Это уже аксиома. Недавно Астану и Алматы посетила группа влиятельных американских конгрессменов. Они с восторгом высказались о чистоте, опрятности улиц наших основных городов, дали высокую оценку уровню и качеству муниципального управления. В социальных сетях участились ролики зарубежных гостей и туристов, которые восхищаются ухоженностью наших крупных городов. Благоустроенные общественные территории, безопасность, комфорт формируют привлекательный образ Казахстана за рубежом. Это конечно, хорошо, но мы обязаны работать не на имидж, а на улучшение социального самочувствия наших граждан. Это главная цель», – пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, с достижениями внутри Казахстана укрепляется их подлинный патриотизм, гордость за свою страну и желание сделать нечто полезное для укрепления мощи нашего государства».