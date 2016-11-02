Президент поручил подобрать высокопрофессиональных сотрудников в МФЦА

Кайрат Келимбетов доложил Нурсултану Назарбаеву о реализации комплекса мер по формированию ведущего центра финансовых услуг в республике на базе лучшей мировой практики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Нурсултан Назарбаев отметил, что реализация стратегии МФЦА позволит привлечь в экономику страны существенные финансовые ресурсы.
"МФЦА должен стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и выполнять роль финансового хаба Центральной Азии и ЕАЭС", – сказал Глава государства.
Президент Казахстана акцентировал внимание на важности установления сотрудничества с мировыми лидерами рынка финансовых услуг и проведения работы по подбору высокопрофессионального состава сотрудников МФЦА.
Глава МФЦА сообщил, что подписание в декабре прошлого года конституционного закона о Международном финансовом центре "Астана" впервые на постсоветском пространстве предоставило возможность работать по принципу английского права.
Управляющий финансовым центром проинформировал Президента Казахстана о высокой оценке международными инвестиционными кругами идеи создания МФЦА.
"Особый динамизм работе Центра придают договоренности, достигнутые в ходе зарубежных визитов Главы государства. В частности, отмечена продуктивность встречи с представителями клуба "10 триллионов", – отметил Келимбетов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.
Напомним, делегация МФЦА во главе с его управляющим с конца августа посетила Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Джакарта (Индонезия), Гонконг (Китай), Доха (Катар).