Президент поручил подобрать высокопрофессиональных сотрудников в МФЦА

Кайрат Келимбетов доложил Нурсултану Назарбаеву о реализации комплекса мер по формированию ведущего центра финансовых услуг в республике на базе лучшей мировой практики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил, что реализация стратегии МФЦА позволит привлечь в экономику страны существенные финансовые ресурсы.

"МФЦА должен стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и выполнять роль финансового хаба Центральной Азии и ЕАЭС", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важности установления сотрудничества с мировыми лидерами рынка финансовых услуг и проведения работы по подбору высокопрофессионального состава сотрудников МФЦА.

Глава МФЦА сообщил, что подписание в декабре прошлого года конституционного закона о Международном финансовом центре "Астана" впервые на постсоветском пространстве предоставило возможность работать по принципу английского права.

Управляющий финансовым центром проинформировал Президента Казахстана о высокой оценке международными инвестиционными кругами идеи создания МФЦА.

"Особый динамизм работе Центра придают договоренности, достигнутые в ходе зарубежных визитов Главы государства. В частности, отмечена продуктивность встречи с представителями клуба "10 триллионов", – отметил Келимбетов.



По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Напомним, делегация МФЦА во главе с его управляющим с конца августа посетила Нью-Йорк (США),  Лондон (Великобритания), Джакарта (Индонезия), Гонконг (Китай), Доха (Катар).

