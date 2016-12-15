Президент поручил повысить пенсии и пособия по рождению ребенка

На проходящем в Астане торжественном собрании, посвященному 25-летию Независимости РК, Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что со следующего года пенсии и пособия по рождению ребенка увеличатся на 20%, передает Kazpravda.kz.
"Все эти годы, несмотря на мировые экономические кризисы, мы уделяли особое внимание социальной сфере. Социальные расходы за 25 лет выросли с 26 миллионов до 4,8 триллиона тенге. Эту работу мы будем продолжать и дальше. В ознаменование нашего 25-летия Независимости я поручаю Правительству в следующем году повысить размеры пенсий на 20 процентов к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев.
Также поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20 процентов", – заявил Президент.
Как добавил Назарбаев, в стране сейчас очень высокий уровень рождаемости – рост составил 55%.