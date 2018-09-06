Президент поручил принять меры по оздоровлению экологической обстановки Карагандинской области

Ознакомившись с деятельностью этнокультурных объединений Карагандинской области, Президент Казахстана провел встречу с общественностью региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства особо отметил положительную динамику экономических показателей развития области.
"За пять лет введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья. По темпам жилищного строительства область занимает четвертое место в республике", – указал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что Карагандинская область является самым урбанизированным регионом страны, и отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех ее населенных пунктах.
Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах дальнейшей реализации стратегических программ развития страны, направленных на использование ее транзитно-транспортного потенциала и повышение социального благосостояния народа.
Заслушав доклад акима Карагандинской области и побеседовав с представителями общественности, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость решения ряда ключевых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста региона.
"В области функционирует специальная экономическая зона. На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 15 участников, из которых только 6 – действующие предприятия. Поручаю акимату выработать действенные меры по активизации потенциала СЭЗ. Надо привлекать крупных "якорных инвесторов" в строительную, химическую и медицинскую индустрии, а также в металлообработку", – сказал Президент Казахстана.
В то же время Глава государства напомнил о социальной ответственности предприятий за создание и улучшение условий жизни населения.
Нурсултан Назарбаев также поручил наладить производство наиболее востребованных импортируемых товаров и услуг.
"На 4-х крупных предприятиях планируется внедрение элементов Индустрии 4.0, а 2 предприятия определены как "модельные цифровые фабрики". Роботизация, искусственный интеллект, промышленный интернет позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. Здесь работа должна вестись на постоянной основе", – подчеркнул Президент Казахстана.
Вместе с тем Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг, разработать долгосрочную стратегию развития города Караганды и Дорожную карту по ее реализации.
Отметив важную роль бизнеса в экономике страны, Глава государства поручил разработать Карту развития бизнеса в Карагандинской области и активно вовлекать население в предпринимательство в рамках Программы поддержки продуктивной занятости и массового предпринимательства и "Дорожной карты бизнеса – 2020".
В ходе совещания также было поручено проработать новые проекты в формате государственно-частного партнерства.
Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах осуществления "Пяти социальных инициатив" и поручил обеспечить их дальнейшую реализацию на должном уровне. Так, Нурсултан Назарбаев остановился на планах по решению проблем качества высшего образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития туристического потенциала области.
Кроме того, Глава государства указал на необходимость обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.
Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения, обеспечения экологической безопасности в регионе и внедрения зеленых технологий.
"В области в год выделяется в атмосферу порядка 600 тысяч тонн вредных веществ. Это составляет четверть от всех выбросов по республике. Поручаю акимату совместно с Правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологической обстановки", – сказал Президент Казахстана.
В завершение Нурсултан Назарбаев остановился на достижениях страны в деле укрепления единства народа и подчеркнул особую важность реализации государственных программ для обеспечения дальнейшего развития области.
Глава государства особо отметил положительную динамику экономических показателей развития области.
"За пять лет введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья. По темпам жилищного строительства область занимает четвертое место в республике", – указал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что Карагандинская область является самым урбанизированным регионом страны, и отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех ее населенных пунктах.
Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах дальнейшей реализации стратегических программ развития страны, направленных на использование ее транзитно-транспортного потенциала и повышение социального благосостояния народа.
Заслушав доклад акима Карагандинской области и побеседовав с представителями общественности, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость решения ряда ключевых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста региона.
"В области функционирует специальная экономическая зона. На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 15 участников, из которых только 6 – действующие предприятия. Поручаю акимату выработать действенные меры по активизации потенциала СЭЗ. Надо привлекать крупных "якорных инвесторов" в строительную, химическую и медицинскую индустрии, а также в металлообработку", – сказал Президент Казахстана.
В то же время Глава государства напомнил о социальной ответственности предприятий за создание и улучшение условий жизни населения.
Нурсултан Назарбаев также поручил наладить производство наиболее востребованных импортируемых товаров и услуг.
"На 4-х крупных предприятиях планируется внедрение элементов Индустрии 4.0, а 2 предприятия определены как "модельные цифровые фабрики". Роботизация, искусственный интеллект, промышленный интернет позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. Здесь работа должна вестись на постоянной основе", – подчеркнул Президент Казахстана.
Вместе с тем Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг, разработать долгосрочную стратегию развития города Караганды и Дорожную карту по ее реализации.
Отметив важную роль бизнеса в экономике страны, Глава государства поручил разработать Карту развития бизнеса в Карагандинской области и активно вовлекать население в предпринимательство в рамках Программы поддержки продуктивной занятости и массового предпринимательства и "Дорожной карты бизнеса – 2020".
В ходе совещания также было поручено проработать новые проекты в формате государственно-частного партнерства.
Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах осуществления "Пяти социальных инициатив" и поручил обеспечить их дальнейшую реализацию на должном уровне. Так, Нурсултан Назарбаев остановился на планах по решению проблем качества высшего образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития туристического потенциала области.
Кроме того, Глава государства указал на необходимость обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.
Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения, обеспечения экологической безопасности в регионе и внедрения зеленых технологий.
"В области в год выделяется в атмосферу порядка 600 тысяч тонн вредных веществ. Это составляет четверть от всех выбросов по республике. Поручаю акимату совместно с Правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологической обстановки", – сказал Президент Казахстана.
В завершение Нурсултан Назарбаев остановился на достижениях страны в деле укрепления единства народа и подчеркнул особую важность реализации государственных программ для обеспечения дальнейшего развития области.