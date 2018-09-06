Президент поручил принять меры по оздоровлению экологической обстановки Карагандинской области

Президент
Фото: пресс-служба Президента РК
Ознакомившись с деятельностью этнокультурных объединений Карагандинской области, Президент Казахстана провел встречу с общественностью региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства особо отметил положительную динамику экономических показателей развития области.

"За пять лет введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья. По темпам жилищного строительства область занимает четвертое место в республике", – указал Нурсултан Назарбаев.



Президент Казахстана подчеркнул, что Карагандинская область является самым урбанизированным регионом страны, и отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех ее населенных пунктах.

Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах дальнейшей реализации стратегических программ развития страны, направленных на использование ее транзитно-транспортного потенциала и повышение социального благосостояния народа.



Заслушав доклад акима Карагандинской области и побеседовав с представителями общественности, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость решения ряда ключевых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста региона.

"В области функционирует специальная экономическая зона. На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 15 участников, из которых только 6 – действующие предприятия. Поручаю акимату выработать действенные меры по активизации потенциала СЭЗ. Надо привлекать крупных "якорных инвесторов" в строительную, химическую и медицинскую индустрии, а также в металлообработку", – сказал Президент Казахстана.

В то же время Глава государства напомнил о социальной ответственности предприятий за создание и улучшение условий жизни населения.



Нурсултан Назарбаев также поручил наладить производство наиболее востребованных импортируемых товаров и услуг.

"На 4-х крупных предприятиях планируется внедрение элементов Индустрии 4.0, а 2 предприятия определены как "модельные цифровые фабрики". Роботизация, искусственный интеллект, промышленный интернет позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. Здесь работа должна вестись на постоянной основе", – подчеркнул Президент Казахстана.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг, разработать долгосрочную стратегию развития города Караганды и Дорожную карту по ее реализации.



Отметив важную роль бизнеса в экономике страны, Глава государства поручил разработать Карту развития бизнеса в Карагандинской области и активно вовлекать население в предпринимательство в рамках Программы поддержки продуктивной занятости и массового предпринимательства и "Дорожной карты бизнеса – 2020".

В ходе совещания также было поручено проработать новые проекты в формате государственно-частного партнерства.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах осуществления "Пяти социальных инициатив" и поручил обеспечить их дальнейшую реализацию на должном уровне. Так, Нурсултан Назарбаев остановился на планах по решению проблем качества высшего образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития туристического потенциала области.

Кроме того, Глава государства указал на необходимость обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.



Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения, обеспечения экологической безопасности в регионе и внедрения зеленых технологий.

"В области в год выделяется в атмосферу порядка 600 тысяч тонн вредных веществ. Это составляет четверть от всех выбросов по республике. Поручаю акимату совместно с Правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологической обстановки", – сказал Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев остановился на достижениях страны в деле укрепления единства народа и подчеркнул особую важность реализации государственных программ для обеспечения дальнейшего развития области.

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