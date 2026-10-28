Президент поручил разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Глава государства акцентировал внимание на том, что важно пересмотреть социальную политику, переориентировать ее с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана поручил подготовить документ о долгосрочных приоритетах развития страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

 «Как я уже сказал, наша страна входит в новый исторический цикл. В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии. Следует четко понимать, с каким «багажом» мы подойдем к следующему знаковому рубежу нашей Независимости. Видение дальних горизонтов позволит нам определить текущие задачи и приоритеты, чтобы твердо следовать суверенному стратегическому курсу, претворять в жизнь созидательные планы. Поэтому Администрации Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам с подключением научных центров, прежде всего Казахстанского института стратегических исследований, в течение года следует разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны. Полагаю, и депутаты могли бы внести свой вклад в разработку этого важного документа», – пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что долгосрочное планирование должно помочь Казахстану определить ориентиры развития и ответить на вызовы нового исторического этапа.

«Перед нами стоит одна большая цель – построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан. Наступила эпоха огромных возможностей и одновременно огромных рисков.Именно в такие судьбоносные периоды и проявляется характер нации. Инертность и выжидание равносильны историческому поражению. Единственно верный ответ на вызовы времени – работать в режиме стратегического опережения, формируя архитектуру будущего Казахстана. Иначе мы окажемся в колее бесконечного догоняющего развития. Высшее мерило прогресса государства и главные потребители положительных итогов (или, как сейчас принято говорить, бенефициары) всех реформ – это наши граждане. Поэтому в сердцевине моего стратегического курса – идея Справедливости», – констатировал Президент.

По его словам, вступая в новый исторический цикл, страна приступает к строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры. В предстоящие несколько лет строительный бум охватит все регионы.

«Как было сказано, мы будем строить автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры. Строительство современной инфраструктуры увязано с открытием десятков новых производств и главное – с развитием народной цифровой экономики.Таким образом, благодаря дисциплине, ответственности и упорному труду мы вместе в самое ближайшее время кардинально изменим облик наших сел и городов, сделаем наш общий дом – Республику Казахстан – и более мощным, и более привлекательным государством. Следуя принципу «Закон и Порядок», работая по-совести, мы обязательно добьемся всех поставленных целей и оставим достойное наследие потомкам. Повторю то, что говорил не единожды: в условиях беспрецедентных глобальных вызовов мы должны всемерно укреплять единство нации, социальный фундамент общества. Именно в этом гарантия окончательного успеха наших стратегических замыслов и планов. Уверен, следуя этим путем, Казахстан займет достойное место в авангарде мировой цивилизации» –подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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