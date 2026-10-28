Президент поручил усилить контроль за водопотреблением

Глава государства призвал к жесткому системному контролю в сфере водопотребления.

«Особо подчеркну, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер. Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях. Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях. Вода должна оцениваться по своей реальной стоимости. По моему поручению Правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения», – сказал Президент.