Президент поручил усилить контроль за водопотреблением

Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана объявил о масштабной реформе сферы водопотребления и цифровизации учета водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства призвал к жесткому системному контролю в сфере водопотребления.
«Особо подчеркну, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер. Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях. Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях. Вода должна оцениваться по своей реальной стоимости. По моему поручению Правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения», – сказал Президент.
По его словам, бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования.
«Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты. Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств. Поэтому Правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.