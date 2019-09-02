Президент поручил ужесточить наказания за насилие и браконьерство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Ужесточить наказания за насилие и браконьерство поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает Kazpravda.kz
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"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.
Также Глава государства остановился на вопросе ужесточения ответственности за браконьерство.
"Недавние трагические события вскрыли и проблему браконьерства, как опаснейшей формы организованной преступности. Поручаю Правительству в течение двух месяцев принять необходимые меры по ужесточению соответствующего законодательства", – добавил Касым-Жомарт Токаев.